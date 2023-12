Hakkame sättima!

Laulja Sandra Vabarna on küpsem ja seksikam kui eales varem, pool aastat pärast lahkuminekut laste isast. „Inimesed otsivad meie lahutuses draamat, aga seda tõesti ei ole. Me p ä r i s e l t läksime sõbralikult lahku, kumbki ei keeranud teisele kokku mingit jama ega teinud haiget,“ ütleb Sandra. Usun teda taevani. Julgen väita, et üha tavalisemaks muutuvad lahutused arusaamises, et lapsi võib kasvatada ühiselt, elamata koos, ja lahku minnes ei pea teineteise kõri närima.