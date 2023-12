Loodan, et tema vanuses (olen praegu 40ndates) suudan olla sama rõõmsameelne ja uudishimulik maailma suhtes. Peaasi, et oleks tervist. Maarja

Ilmselgelt on vaja ennast liigutada, et püsida mõistuse juures. Nii arvas Reet Linna ja nii arvan ka mina. Olen juba pikka aega vaadanud „Prillitoosi“, sest see on koguperesaade. See on Reeda töö, sest tal on äge pere ja ta ise on nii Äge.

Mulle meeldis kaaneloost Reeda lause: poliitiline kirbutsirkus. See on just õige parlamendis toimuva kohta. Rahva kulul, ise oleme nad valinud – võiks jätta palgata, kui tööd ei tee.

Tore oli lugeda ka Austraalia jõulukultuurist, kirjutage neid lugusid veel. Head talve ja valguseootust kõigile! Kairi

Olid ajad!

Nõukoguaegsed jõulud: see lugu ja pildid on nagu sõjaajast, kus leivajärjekorras seisti. Mina olin siis laps, aga meie vennaga saime väikseid kinke igal hommikul, kui suurde tuppa läksime ja mängujõuluvanale luuletuse lugesime. Aasta viimasel päeval tuli näärivana ja siis saime mitu kingitust: kust ema need sai, ei tea, sest poes polnud midagi ja tutvuseid polnud.

Väga puudutas lugu perest, kes võttis puudega lapse ja andis talle hellust ja kodusoojust. Mina oskan selliseid lugusid lugedes nutta ja kui annetada saab, siis niimoodi aidata. Elina

Ootan huviga, et Liisa Ojaveer lõpetaks oma raamatu – enda vanaemast Lisl Lindaust. Olen suur teatrisõber ja naudin tohutult ka elulooraamatuid, nii et loeksin Lindaust väga heal meelel. Minu jaoks esindab ta midagi, mis on praeguseks kadumas. Aega, kui inimsuhetes oli tõepoolest lugupidamist, osati astuda võõrustaja rolli ja kasinates oludeski jääda väärikaks. Kellel veel on kodus olemas kohviserviis ja millal seda viimati kasutati? Uuskasutuspoodides näen kristallnõusid, mida enam ei osata hinnata. Elsa