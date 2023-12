Hõbenõelaga auhinnatud ehtekunstnik Julia Maria Künnap: minu Tiffany vaateaknad on hommikused päikesetõusud merel

Salvador Dalí maalis sürreaalseid sulavaid kelli, viidates, et aeg ei ole jäik ega ettemääratud. Ka Julia ehetega on toimunud ime. Muidugi on toorkristall kõva ja tahke, seda on võimalik vaid lihvida ja poleerida. Kunagi varem pole ükski juveliir kalliskive niimoodi oma tahtele allutanud, kombineerinud tahklihvi pehmevormilise graveeringuga – sõna otseses mõttes kivist vett välja pigistanud.