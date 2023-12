Usun, et armastus on lõke, maailma küte, milleta oleks elu mõttetu... Olen saanud elu ülistada laulu ja armastuse kaudu. Armastus on 360kraadine suurus, nagu ring, selles on sensuaalsust, hoolivust kaashingede vastu, ilu, ausust ja õiglust, üllast ühtekuuluvust suure kõiksusega, mis on meid vorminud.