KUULA | Suhtejutud. „Kodused lapsed, ämmad-äiad, söögid, koristamine... Kuna meil pühade ajal üldse seksiks aega peaks jääma?!“

Tõuke selliseks teemaks andis elu ise. Nimelt kurtis Heiditi hea naistuttav, et kogu selle jõulude virr-varri juures ei leia ta aega enda abikaasaga intiimsemateks hetkedeks. „Neil on ka kolm last - üks on viiene, teine kolmene ja kolmas vaid viiekuune. Seda ka ju emapalk praegu soosib. Mure on aga selles, et millal nad siis seksida jõuavad? Teistel käivad justkui pühad ja seks käsikäes, et on rohkem vaba aega, aga sellistel suurematel peredel on keerulisem,“ kirjeldas Heidit tuttava muret.