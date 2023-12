„Liiga enesekindel juht ei ole tavaliselt see, keda teised väärtustavad.“ Tippjuhtide nõu, kuidas end tööturul kehtestada

Mind jahmatas, kui hakkasime otsima ühele globaalsele tööle Põhjamaade ja Baltikumi regioonist inimest ning juhtide tasandit vaadates selgus, et mina olen kõige sobivam kandidaat. Kuidas see võimalik oli? Ma polnud varem mastaabile mõelnud – et kõik otsused, mida teen, on tegelikult nii suure kaaluga.

Teadmistejanu ja arenemissooviga kipub naistel sageli kaasnema petturisündroom. Ehkki objektiivselt hinnates ollakse igati pädev, võib tekkida tunne, nagu jookseks lati alt läbi. Näiteks on peaminister tunnistanud, et teda on see seisund vaevanud. Mida teha, et kõhklemine ei takistaks arengut ega sunniks mugavustsooni?

Horma: Mulle näib, et me tahame mõlemad pidevalt edasi õppida ega soovi paigale jääda. Kui on tunne, et nüüd on rahulikuks jäänud, siis on aeg midagi teistmoodi teha, arenemist jätkata.

Sandra Horma, Wise’i finantskuritegevuse tõkestamise operatsioonide strateegiajuht: Väga ebaharilikult! Olen sotsioloog ja ülikooli ajal uskusin, et hakkan akadeemilist karjääri tegema. Aja möödudes sain aru, et see pole minu jaoks, ja jõudsin järelduseni, et avalik sektor on õige. Töötasin paar aastat, siis mõistsin, et minu loomus on kärsitum, tahan kiiremaid tulemusi näha. Hakkasin töö kõrvalt iseseisvalt lihtsamaid programmeerimiskeeli õppima. Aasta nokitsesin, siis sain tööle ühte Eesti start-up-firmasse ja sidusin end tehnoloogiavaldkonnaga. Alguses arvasin, et pean otsast peale alustama, kuid siis taipasin, et see, et olen erinevaid asju teinud, on minu pluss.

Unt: Nooremana kahtlesin rohkem. Kindlasti on aidanud see, et mul on juhtidega vedanud. Mündi ühel poolel on õpikust, koolitustelt ja mujalt õpitu, teisel küljel see, kui suudad enda kogemuse kaudu analüüsida. See annab tohutult juurde.

Olen jõudnud teadmiseni, et lahendamatuid olukordi ei ole. Tuleb rääkida ja lahenduse leiab alati. Mida rohkem küsid, seda lihtsamad on lahendused. Karjääri alguses imestasin, et kuidas küll nad kõike teavad ja kas ma kunagi ise ka sinnamaani jõuan.

Liiga enesekindel juht ei ole tavaliselt see, keda teised väärtustavad.

Mida te peate oma suurimaks töiseks õnnestumiseks?

Unt: Ma olen peaaegu 30 aastat juht olnud ja ainult edasi liikunud. Ilmselt kõik kokku ongi õnnestumine.

Pean suurimaks õnnestumiseks julgust ära tulla pangast, kus olin pool elu töötanud, ja sukelduda, pea ees, võõrasse valdkonda. See õpetas, et räägi, käi silmad lahti ringi, ja lahendamatuid olukordi pole olemas.

Ilmselt on paljudel naistel tihti raske midagi küsida või öelda, sest kardetakse haiget teha. Aga ka otseseid küsimusi viisakal moel esitades saad vajalikke vastuseid.

Horma: Mul on ka võtmesõnaks julgus, aga teises võtmes. Minu jaoks on olnud erakordselt suur rõõm juba paar korda ettevõttes leiutada endale uus roll, sest varasem on jäänud kitsaks. On kujunenud nii, et olen pilootprojekti jooksutaja. Kui teised tulevad järele ja ütlevad, et neil on ka seda vaja, on see suur tunnustus.

Läbipõlemisest räägitakse aina rohkem, millised on teie kokkupuuted?

Horma: Üks minu lemmiktähelepanek on, et läbipõlemine ei tule sellest, et sa teed palju tööd, vaid vastumeelsusest ja ebaõiglustundest. Kui see koguneb, põledki läbi.