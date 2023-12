Mulle meeldib nägu veega pesta, puhastamiseks kasutan Maria Galland 67 Oil In Milk Sublime Cleanserit. Pesemise ajal masseerin nahka, selle puhastajaga jooksevad näpud ilusti nahal. Hommikuti puhastan nägu Germaine de Capuccini tooniku ja külma veega; kui on trennihommik, siis Clarins Purifying Gentle Foaming Cleanseriga. Silmaümbruskreemidest on lemmik Dermalogica Biolumin-C Eye Serum. Ma ei ole väga suur iluprotseduuride tegija, aga meigiga magama ei lähe ma mitte kunagi.