Talvel on vitamiinid eriti olulised, kuna päikesevalguse ja värske toidu kättesaadavuse vähenemise tõttu võib teatud vitamiinide looduslikul teel saamine raskendatud olla. Külmal ajal on viiruste, eriti gripi ja külmetushaiguste levik suurem. Mõned vitamiinid kaitsevad ka haiguste eest. Millised on need vitamiinid, mida organism just talvisel ajal kõige enam vajab?