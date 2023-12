FILMIARVUSTUS | „Ma olen isa. Ma sünnitasin.“ Argise sündmuse erakordsus

Sensatsiooni ja karikatuuri asemel lubab Finlay „Merihobu“ vaatajal aga kogeda transvanemluse keerukat ja korrapäratut mitmetähenduslikkust. Isaks saamine mõjub McConnellile korraga argise ja erakordsena. Kuigi lapse kandmine ja sünnitamine on suures pildis üsna argised inimkogemused, on need iga eraldiseisva inimese jaoks pea alati transformatiivsed sündmused, rääkimata sellest, et McConnelli puhul on tegu indiviidiga – mehega –, kes kehtivate normide ja arusaamade järgi ei tohiks last kanda ja sünnitada. Muidugi, nagu McConnell filmis tabavalt osutab, räägime ühiskonnana rasedusest ja sünnitamisest siiani liiga vähe – seda ilmselt just seetõttu, et tegemist on sündmusega, mida tavapäraselt kogevad naised. „See on kuradi rõve,“ võtab McConnell oma enesetunde esimestel raseduskuudel kokku, „kui kõik mehed peaksid seda läbi tegema, siis me muust ei kuulekski.“

Rase mees – nähtamatu, ent kõrgendatud tähelepanu all

Tegemist on filmiga, mille keskmes on küll transinimene, kuid asjaolu, et ta on transsooline, on elegantselt lükatud taustale. See on film lapse saamisest, pere toetusest ja pere toetuse puudumisest, armastavast partnerlussuhtest, lahkuminekust ja sõprusest.

Filmi pingestab aga asjaolu, et McConnelli püüdlused leiavad aset keskkonnas, kus need mõjuvad erakordsena, kohati isegi vastuhakuna tavapärasusele – olgugi, et see vastuhakk on nii soovimatu kui emotsionaalselt laastav. McConnell peab ametlikke haigladokumente täites pidevalt pastakaga maha tõmbama sõnu nagu „naised“ ja „emad“, et need asendada kaasavama sõnaga „inimesed“. Samuti peab ta ühele oma pereliikmele selgitama, et rasedus ei tee teda ei naiselikuks ega emaks – et funktsioon ei ole sama, mis tähendus. McConnell näitab, et olla rase mees tähendab olla korraga nähtamatu ja kõrgendatud tähelepanu all.