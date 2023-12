Mida teha, et armukelm sind ninapidi ei veaks?

Uuri profiili põhjalikult. Petiste profiilid on üsna napid, postitusi ja fotosid endast on vähe. Sageli on nad kõik avaldatud lühikese ajavahemiku jooksul.

Tee Google’is taustauuring iga infokillu kohta. Guugelda pilte ja nime. Sageli tuleb juba nii välja, et tegu on pildipanga fotodega või on varastatud teise inimese identiteet. Kui taustauuringuga ei leia midagi kahtlast, pole see veel tõestus, et võib usaldada. On kelme, kes on pinnapealse tasutauuringu vastu end hästi kindlustanud.