KUULA | Suhtejutud: kui on lõpp, siis on lõpp. „Hallile alale“ jäämine võib olla kellegi huvides, aga ei ole kohe kuidagi tervislik

Tõuke taoliseks teemaks said saatejuhid - nagu ikka - kuulaja kirjast. „Oleme olnud koos seitse kuud, mida olen ülimalt nautinud. Mulle Indrek tõesti väga meeldib, aga mulle hakkab kohale jõudma, et edasi ei ole meil ühist teed. Asi poleks selles, et ta ei meeldiks mulle, aga meil ei saa kunagi olema ühist perekonda ja lapsi. Niisama ringi hängida ma ka ei tahaks. Aga ma ei tea, kuidas talle seda lõpuks öelda, sest otsest põhjust lahkuminekuks justkui pole. Me oleme küll viimasel ajal rohkem tülitsenud ja mingid asjad ajavad tema juures närvi, aga pole seda kunagi öelnud talle,“ kirjutas murelik lugeja Riina.