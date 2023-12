Võidu maitse

Ajame juttu Noa restoranis, mis on Siigurite restoranipere lipulaev. Mul pole aimugi, et kolme päeva pärast istub Tõnis Siigur lennukile, et lennata Yucatáni. Ta on kolleegidega käinud toidureisidel igal pool maailmas, välja arvatud Jaapan ja Lõuna-Ameerika. 17. novembriks kutsuti Tõnis Siigur Mehhikosse, kus peeti juba seitsmendat korda maailma parimate peakokkade kohtumist. Pidu!