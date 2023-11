Mihkel Raud radikaalsetest meelemuutustest: iga teine on valmis oma veendumusi päevapealt muutma

Lubage aga meenutada üht aina enam ununema kippuvat fakti: veel hiljuti võis ainuüksi jõulude nimetamine põhjustada paksu pahandust. Päris vangi jõuludest kõnelemise eest ei pandud, aga mingit sorti tagakiusamisega pidi arvestama igaüks, kes Jeesus Kristuse sünnipäeva tähistada tahtis. Või talvist pööripäeva, ega suurt vahet olnud. Nüüd on jõulud aga sama tüütu nagu esmaspäeva hommik – tuleb see kohutav hetk lihtsalt üle elada ning loota, et paari päeva möödudes on natuke lihtsam.