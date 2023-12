Mehis Heinsaare mõttemaastikud

Unistan sellest, et see aasta vastu pidada. Kuidas võidelda? Ikka nii, et ole pigem varjus. Inimeste keskel olles tulevad kompromissid, ja sellest tulenevalt jällegi lahustumised jaburasse eimiskisse, kõikidesse aegadesse laiali. Aga mul on vaja suur ekspeditsioon endas läbi käia: Põhjapooluselt Franz Josephi maale, siis läbi Rutiini taiga, läbi Mõtluse stepi, läbi Tunnetuspadrikute, läbi kuuma ja niiske Kaose selva, siis üle Vaikuse mägede ja üle Hirmu pika ja järsu neeme Üksilduse merele – ja nii kuni Lõunapooluseni välja. Kui matkata läbi iseenda ühest otsast teise, kontsentreeritult ja aina, nagu teevad seda tõelised rändajad, siis peaks kõik umbes aastaga õnnestuma. Mis omakorda tähendab teatavat sisemiste jõuväljade kaardistamist, mis omakorda tähendab mingi miinimumprogrammi täitumist... Kogu see ekspeditsioon puudutab mu lõhestunud seesmuse tasakaalustamist, või pigem küll kaardistamist. Kas pean selle aja vastu?