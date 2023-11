KATKEND | Pariisitaride elujaatav ja humoorikas raamat naiste vananemisest ilmus eesti keeles

Endine supermodell ja multitalent Caroline de Maigret andis juba mõnda aega tagasi koos kolme sõbrannaga välja raamatu „Kuidas olla pariisitar, ükskõik kus sa ka oled“, millest kujunes kiiresti tõeline hitt, sest kes siis ei tahaks pariislannade moodi olla. Ühel hetkel sai raamat endale ka järje, siis küll kahe sõbranna – Caroline de Maigret’ ja eelmiseski raamatus kaasa teinud Sophie Masi – töö ja vaeva tulemusena. Raamat sai nimeks „Older, but better, but older“ ning tänu turundus- ja kommunikatsiooniekspert Piret Reinsonile on lõpuks ilmavalgust näinud ka selle eestikeelne tõlge.

„Samal päeval võtsin ühendust kirjastajaga ja kahe nädalaga olid meil raamatu õigused olemas. See ei ole minu jaoks tõlkeprojekt, kindlasti mitte. Ma tõsiselt loodan, et see raamat aitab meil kõigil tähistada vanemaks saamist, tunda rõõmu sellest, et kõik lollused on selja taga ja need, mis ees, on ainult puhas rõõm. Et me ei piinaks end täiesti asjatute kurnavate mõttemustritega. Et me ise ei annaks alla ühiskondlikule survele ja käiks ikka püstipäi nii isiklikus kui ka tööelus sõltumata sellest, mis number sulle passist vastu vaatab. Mujal Euroopas ei ole ma tajunud sellist võõristavat suhtumist pisut vanemate inimeste kui kolmekümneste suhtes, aga siin meie regioonis küll. Hakkame seda koos murdma tükk tüki haaval, üks päev korraga!“