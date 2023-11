„Ma ei näe, miks see nii vajalik on, kui asjad saab ka teistmoodi tehtud.“ Mida pole Eesti mehed valmis voodis tegema?

„Voodi on meie kahe oma, minu jaoks on loogiline, et ka intiimsus jääb sinna,“ ütleb Sven.

Igal inimesel on oma piirid. Nii ka voodielus. Rääkides vahekorda puudutavatest piiridest, kangastuvad karmid BDSM-mängud või fetišid. Kusjuures mehi kujutatakse tihti voodis uljamatena. Meestele ju meeldib domineerida ning ka pornot peetakse pigem meeste pärusmaaks. Ent kuidas laabub voodielu siis, kui just mees on see, kelle „ei“ on jäigalt konkreetne hellituste suhtes, milleta naine seksi ette ei kujuta? Eesti mehed räägivad ausalt sellest, mida nemad pole valmis voodis tegema.