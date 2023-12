Sildistamisest

Me tajud töötavad fotoaparaadi suumi sarnaselt – see, millele keskendume, muutub suuremaks. Kui keskendume häirivale detailile, on üldpilt koledam.

Närvidele käiv olukord võib mõnikord tunduda sama ebamugav kui torkiv villane kampsun, nii et sa muudkui kratsid sügelevat kohta ega suuda keskenduda sellele, et jalas on pehmed mõnusad püksid... Analoogselt võib juhtuda, et suur osa vestlusest inimesega, kes sind häirib – on see siis su laps, partner, vanem või kolleeg –, keskendub häirivale probleemile.

„Miks sa alati nii teed/mõtled! Miks sa ei võiks enda järelt koristada! Miks sa vassid! Mida sa kihutad! Mida sa jokutad! Miks sa ei söö korralikult! Miks sa jood! Miks sa ei liiguta! Miks sa karjud! Miks sa minu arvamust ei küsi! Miks sa alati nii mossis oled!“ Ja sa ei märka üldse, et see inimene on samal ajal lahke või loominguline või tark või alati abivalmis.

Mõistusega teame ju kõik, et meis kõigis on valgus ja vari ning et keegi pole nii hea ega ka nii halb, kui temast räägitakse. Tilk tõrva meepotis teeb mee tõrvamaitseliseks, kuid tilk mett tõrvapotis tõrva mesiseks ei tee.

Uue hõõrdumise tekkimiseks sama asja pärast on iga kord järjest vähem vaja. Mõlemad pooled võtavad sisse endale juba harjumuspärased poosid ja tants võib alata. Pettumus kasvab, suhe jääb unarusse, sest tähelepanu fookus on problemaatilisel teemal või käitumisel.