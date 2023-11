Hommikul pesen nägu külma vee või jääkuubikutega, seejärel kannan suviti näole kerge seerumi peptiididega ja toonitud päikesekaitsekreemi SPF 50, sügisel ja talvel aga niatsiinamiidiga seerumi ja hüaluroonhappega niisutava kreemi. Õhtuti puhastan näo nahabarjääri kaitsva vahendiga, Cetaphil või CeraVie on lemmikud, ning kasutan naha vajaduse järgi kas The Ordinary seerumit retinooli ja skvalaaniga või hüaluroonhappega öökreemi. Nahahoolduse võti on regulaarsus.