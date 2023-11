RETSEPTID | Proovi neid kuut isuäratavat rooga Šoti rahvusköögist

Reisime seekord ka retseptide abil! Šoti köök on segu Briti ja keldi köögist, mis tugineb lamba-, vasika- ja sealihale. Popid on ka kala, tummised „täissupid“, kinnised lihapirukad, magusad ja soolased skoonid. Hommikusöök on neil sarnane Inglise omaga ja väga rikkalik: seda tasub proovida.