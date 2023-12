Naise palk, 1924

Kõige esimese Eesti Naise esimene lehekülg. Ülal toimetuse aadress (Tartu, Jakobi tn 8), tellimise hind (aasta lõpuni 210 marka), kuulutuste hinnad (1 lk 4000 marka). Nende all juhtkiri, kus toimetus lubas: „Selle tõsisesisulise naiste ja kodude häälekandja ilmuma hakkamine lööb teatava märgi meie rahva arenemis-päevaraamatusse ja jätab oma ilmumisel veerud tulevatele põlvedele, kust need lugeda võivad neid sihte ja aateid, mis on kandnud ja mille eest on võidelnud nende eelkäijad.“