KUULA | Suhtejutud. Miks peetakse eri naistega lapsi saanud meest vingeks, aga samas olukorras naist kerglaseks?

Teema algatus kuulaja kirjast, kus üks õnnetu naisterahvas kurtis, et kuna tal on kolm last erinevate meestega, aga ta on hetkel vallaline, siis suhtutakse temasse sageli negatiivselt. „Miks on see nii, et kui mehel on kolm last eri naistega, siis on see isegi vinge, aga kui naisel on sama olukord, siis arvatakse, et ta on saamatu või kerglaste elukommetega? Nad ju ei tea, milliseid raskusi on mul tulnud üle elada ja miks ma neist meestest lahku läksin,“ tõdeb saatejuhtidele kirjutanud kuulaja.