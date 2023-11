TEST | Kui õnnelikud on Eesti inimesed? Kas oled naabrist rõõmsam või üksikum?

Uuring: Eesti naised tunnevad end meestest sagedamini õnnelikult, aga mehed on vähem üksildased.

Möödunud aastal küsiti Eesti Sotsiaaluuringu käigus üle 15-aastastelt inimestelt, kui tihti nad end viimase nelja nädala jooksul õnnelikult või üksikult on tundnud. Tulemused saaks väga lühidalt kokku võtta tõdemusega, et Eesti naised tunnevad end meestest sagedamini õnnelikult, kuid mehed on vähem üksildased.