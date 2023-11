Tee oma tervisele pai! Kuidas valmistada lihtsat ja tervislikku snäkki?

Kui sul on puupliit, kuivata õunu kahes etapis: algul pliidi peal ja siis ahjus. Kui õhtul pliiti küttes on see nii palju maha jahtunud, et annab käe peale panna, ilma et kõrvetaks, säti restidele laotatud õunaviilud pliidile. Jäta need sinna kogu ööks ja hommikuks on õunad juba mõnusalt nätsked. Edasi kuivata õunu elektriahjus 50 kraadi juures pöördõhurežiimil, kuni need on kuivad.