Andestusest ja tänulikkusest

Kuidas aga lüüa läbi teleekraanil või miks mitte ka naisülemusena? Konkurents on tihe, silma paista on keeruline. Hea soovitus on, et ole sina ise. Tundub nagu klišee. Võibki olla, et seda on tuhat korda kuuldud. Maailma juhtimisspetsid ja psühholoogiaajakirjad räägivad autentsusest, iseendaks olemisest. Ja see ei tähenda tanksaabastega teistel tammumist ja nõudmiste esitamist. Sedaviisi ei soovi keegi sinuga koostööd teha, ülemusena näha, rääkimata armastamisest.

Kolm pikaaegset paari mõtestavad armastuse suurust. „Armastus on see, kui ei pea andeks paluma,“ tõdeb Leila Vaigla, tsiteerides Erich Segali raamatut „Armastuse lugu“. „Elu on mulle vaikselt õpetanud, et ei pea andeks paluma. Andeksandmine lihtsalt toimub ja niikuinii on ka neid olukordi, kus tuleb andeks paluda. Mõistmine ja ilma sõnadeta andeksandmine on suur väärtus.“ Leila ja Raul Vaigla on olnud koos 40 aastat.

Ettevõtjad Maire ja Meelis Milder aga 42 aastat. „Kui õnnetunde juurde tagasi minna, siis ma mõtlesin ühe sõna peale veel – see on tänulikkus. Kui ma mõtlen, mida ma tunnen, siis mul on väga hea meel oma naise ja tütre pärast. Olen väga õnnelik ja uhke nende üle, et nad on lahedad ja neil on oma nägemus, huvid ja eesmärk. Ma olen tänulik, et kogen seda,“ ütleb Meelis Milder. Vaat see on ehedus ja autentsus.

Jõulukuul on hea aeg mõelda suuri mõtteid ja tunda suuri tundeid. Näha headust teistes ja iseendas.

Lia Virkus on pannud kokku jõulumenüü, toetudes meie lähinaabritele, kel on toitudes „midagi võõrast ja midagi oma“.

Sooja pühadeootust!