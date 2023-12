Naha uus värskus

Kuidas anda nahale uus hingamine ilusalongis?

Ilusalongides pakutakse mitmeid kosmeetilisi iluprotseduure, mis annavad suurepäraseid tulemusi, ilma et peaks kasutama süstemeetodeid. Loomulikku tulemust ja säravat nahka on võimalik saavutada mitmesuguste professionaalsete kosmeetiliste protseduuridega.

Näomassaaž

Massaažiliike on erinevaid ja igaüks leiab sobiva. Lihaseid stimuleeriv massaaž tagab vereringe aktiveerumise ja tulemuseks on lisaks säravale nahale ka lihaseid pinguldav efekt. Massaaži toimel alanevad ka tursed.

Happekoorimised

Puuviljahapetega koorimisi on eri toimega. Populaarseimad neist on õrnad ehk pindmised koorimised, mis ei tekita nahal kestendust, vaid on nahka niisutavad ja taastavad ning annavad sära. Lisaks eemaldavad nahalt surnud naharakud ning seeläbi värskendavad nahka ja annavad ühtlase terve jume. Keskmised koorimised on protseduurid, kus nahalt eemalduvad ketendades vanad naharakud ning protseduuri tehes peab arvestama nädalaga, et nahk taastuks ja naha tekstuur paraneks. Need sobivad eriti hästi talvisel perioodil naha turgutamiseks, värvierinevuste kaotamiseks, aknearmide raviks, niisutamiseks ja sära andmiseks.

Retinoolihooldused

Sobivad ideaalselt talviseks aastaajaks, kuna retinool on päikesele tundlik. Retinoolikoorimised on saanud järjest populaarsemaks protseduuriks naha uuendamise, taastamise, nahavärvi ühtlustamise ja seeläbi ka särava jume taastamise eesmärgil. Nende hoolduste puhul on oluline teada, et nahal võib tekkida lühiajaline ketendus, punetus või isegi kerge turse. Tulemuseks on särav ja hoolitsetud nahk.

Mikronõelumine

Väga tõhus kollageeni stimuleerimise meetod, mis mõjub lisaks naha värskendusele ka nahka noorendavalt. Mikronõelumine on spetsiaalse seadme abil imepeenikeste nõeltega mikrotorgete protseduur, mille tulemusel aktiveerub kollageeni, elastiini ja naharakkude uuenemine. Mikronõelumise järel silenevad kortsukesed nähtavalt, märgatavalt vähenevad värvierinevused (pigmendilaigud) ja armid ning nahk muutub säravamaks juba pärast esimest protseduuri.

Naha sügavniisutamine

Seda kombineeritakse pindmiste happekoorimiste, näomassaaži, efektmaskide ning protseduuri lõpetavate hooldustoodetega, mis kõik sisaldavad peale hüaluroonhappe ka vitamiine, mineraalaineid ja teisi aktiivaineid naha niisutamiseks ja sära andmiseks. Protseduuri eesmärk on koheselt taastada naha niiskussisaldus, parandada naha kvaliteeti ning anda nahale sära ja värskust.