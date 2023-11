FOTOD | Pildirännak eksootilisse Myanmari. Mida näitab piibu suitsetamine ja miks on naiste näod tätoveeritud?

Meie pere loodud hotelli seintel Haapsalus kohtute tegelastega, kes on sattunud meie matkarajale eri riikides, nt Myanmaris, Boliivias, Tansaanias... Ka Old Hapsal Hoteli toad on inspireeritud maadest, mis meid on kõnetanud, südamesse pugenud. Järgnevalt jagame fotomälestusi Myanmarist.