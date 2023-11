Kuidas automehaanikust sai munk

Rainer Sarneti kung fu komöödia „Nähtamatu võitlus“ tegevus toimub 1970ndate Nõukogude Liidus. Filmi peategelane on noor huligaan Rafael, kes satub Hiina piiril aega teenides kung fu ässade rünnaku alla. Kaaslased saavad küll haledalt kolki, kuid tema jaoks on jumalal teised plaanid. Koduteel jõuab Rafael kloostrisse, kus mungad peavad nähtamatut võitlust – võidab see, kes on alandlikum. Väsimatult vehkleva huligaani koomiline teekond alandlikkuseni on täis kiusatusi, usku ja armastust, pakkudes peadpööritavat vaatemängu. Eesti Naine