KUULA | Suhtejutud. „Kuidas küll ma naisele räägin, et maja läheb sundmüüki“ ehk raha mõju suhtele üha mustemas majanduses

Teine saatejuht Risto sekundeeris Heiditile ja ütles, et arvestades viimase aja mustemaid noote majanduses, on rahateema ja selle mõju suhetele muutumas üha olulisemaks. „Ja ma suudan Taneliga selles mõttes täiesti suhestuda, et ka mul nooremas - umbes seal vanuses 22-23 - eas on jäänud vähemalt korra pere loomise mõtted justnimelt selle taha, et majanduslik kindlustatus polnud see, mida oleksin tahtnud. Ma toona ei kujutanud ette, et oleksin isaks saanud ilma igasuguse majandusliku tagalata. Samas ma ei ole üldse selle koolkonna esindaja, kes arvab, et vaid mees peaks peret üleval pidama ja pingutama südame seiskumiseni. See peaks olema tiimitöö,“ arutles Risto.