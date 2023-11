Reet Hiiemäe: kuidas hoidsid meie esivanemad hingesidet lahkunutega ja peletasid liigset leina?

Oli olukord, mida kultuuriuurijad nimetavad liminaalseks – sedavõrd piiripealne, et maailma tavamõistmisesse kipuvad siginema praod. Hetk, kus pärimusmaailma võimalikkused, mis meile põlvkondade pagasina sisse on kodeeritud, võivad kohati täide minna. Läbi aegade on sellised olukorrad eeldanud kogukonnas mingit pehmendavat rituaali, et tasakaal jalule seada.