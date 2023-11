Aeg juuksuritoolis möödus tänu Eesti Naisele kiiresti ja huvitavalt. See oli kvaliteetaeg iseendale. Mõtlemisainet oli hiljem palju, kogu ülejäänud sügispäeva. Eelkõige äratundmisrõõm, et on veel inimesi, kes julgevad erineda ja nii-öelda kastist väljapoole mõelda.

Pean väga lugu Maire Aunastest. Tõeline telelegend: tugev, naiselik, mitmekülgne, optimistlik. Mulle meeldib tema ütlemine: „Inimene on maailmas ainult läbikäigul. Ei pea olema midagi enda oma.“ Au ja kiitus neile, kes on suutnud kinnisvara kokku osta, omavad uhkeid maju ja autosid! Mõtlen teisiti ja pole seaduses näinud kohta, et pean teatud vanuseks omama seda ja teist. Ei ole ma sellepärast teistest viletsam!

Nii ka artikkel naistest, kes ei soovi lapsi: igati arusaadav. Igaüks elab nii nagu oskab ja suudab ega pea seda tegema teiste järgi, teiste arvamusele tuginedes. Katrin

Kui sul on präänik kogu aeg suus, milleks hüpata porgandi järele? Maire Aunaste ilmselt ei ole sündinud, präänik suus. Minu meelest on porgandid tervislikud ja kasulikud. Nii ka pr Aunaste – kasulik ja tervislik. Hea on temast rääkida või teda vaadata. Ikka veel teda kaasatakse. Ikka veel pildis. Ikka teleris.

Ootan endiselt esikaanele Kristin Tattarit või Ingrid Peeki. Kairi

Orgasmi ootuses

Mind kõnetas sel korral lugu orgasmist, kuna see on ka mulle aktuaalne teema. Olen elanud mehega ligi kolmkümmend aastat ja kordagi pole temaga kogenud orgasmi. Ostsin mõningad aastad tagasi vibraatori ja alles siis sain oma esimese orgasmi. Hiljuti sain tuttavaks uue mehega ja tema oskas teha sellise eelmängu, et võin saada seksi ajal mitu orgasmi. Kaldun arvama, et on mehes kinni, kuidas ta suudab naisele selle naudingu kinkida. Tuleb veidi vaeva näha ja kõik on võimalik. Eve

Esimest korda elus