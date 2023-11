Kuidas on elada vähemusrahvusena Venemaal ja mis saab sidemetest? Soome-ugri pere kohanemine Eestiga

Udmurt Inga ja komi rahvusest Nikolai saabusid Eestisse õppima üheksakümnendatel. Nad on leidnud elus oma koha – Inga on psühholoog, Kolja õppejõud Tartu ülikoolis –, kuid sugulastele külla Udmurtiasse nad minna ei saa. Sõja tõttu on sidemed katkemas.