Mida mehed tahavad

Oraalseks on eemaletõukav

„Kuule, kas sul on mingi asi, mis seksi mõttes on täiesti vastuvõetamatu?“ küsisin sõbranna mehelt ühel koosviibimisel nagu muuseas. Mu küsimus võttis mehe kohmetuma – ilmselgelt ei osanud ta seda oodata. Mina olin valmis kuulama midagi stiilis „no see sadomasovärk“ või „minule endale küll keegi kuskile midagi toppima ei hakka“. Kuid vastus üllatas mind sama palju kui küsimus teda. „Oraalseksi ma teha ei suudaks,“ vastas ta siis nagu muuseas. Ja mina, kes pole siiani osanud mõeldagi, et see võiks olla kellegi ei-iial-nimekirjas esikohal, jäin mõtlema.

Sõbranna mees, nimetagem teda Martiniks, selgitas, et ta pole seda kunagi teinud. Põhjus: hirm. Äkki on imelik maitse, äkki on imelik lõhn. Veelgi enam: äkki teeb valesti. „Suhte alguses ma sinna ilmselgelt ei kippunudki ja lootsin, et ehk naine ei suru ka. Saab äkki ise aru. Hiljem on see teemaks tulnud. Tema muidugi tahaks, aga mina ei näe, miks see nii vajalik on, kui asjad saab ka teistmoodi tehtud,“ tunnistas Martin. Kas talle endale meeldib oraalseksi saada? „Muidugi, aga see on ju hoopis teine asi, seda ei saa niimoodi võrrelda,“ jääb mees kindlaks.

Martini elukaaslane tunnistab hiljem samal teemal vesteldes, et esialgu mehe põhjendused riivasid teda. „Lõhna ja maitse mainimine tekitab tunde, nagu ma oleks räpane. Aga ma ei ole ju! Olen isegi välja pakkunud, et lähme ja seksime siis duši all, aga seda ta ka ei taha. Vahepeal olin isegi nii kiuslik, et ise ka ei teinud talle kaks kuud. Lootsin, et äkki saadab mingi signaali või saame vähemalt läbi rääkida. Ei midagi.“