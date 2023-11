FOTO | Palju õnne! Eesti aasta naiseks valiti Astrid Kannel

„Kõik need sündmused, millega olen välistoimetajana kokku puutunud, on pannud mind mõtlema, et me ei tohiks karta. Kartmine on just see, mida vaenlane tahabki. Kuna elu nii Eestis, kui maailmas, on viimastel aastatel näinud välja nagu suur kõrtsikaklus, siis sellisel puhul on eriti hinnatud just inimesed, kes suudavad lepitada. Ja naised suudavad seda tihtipeale paremini kui mehed. Kasutagem siis seda võimalust,“ lisas Kannel.

Aasta noore naisettevõtja tiitli pälvinud Kee Abeli Beautiful Me salongid pakuvad kogu keha rullmassaaži. Ta tunnistas, et on sellest tiitlist 33 aastat unistanud. „Üsna hiljuti ma loobusin. Seda naljakam on, et tiitel jõudis minuni nüüd, kui olen sellest unistusest lahti lasknud,“ märkis Abel.

„See, et mind on märgatud ja et minu mõtted on inimesi kõnetanud, teeb hinge soojaks. Loomulikult kuulub see tiitel nii minu meeskonnale kui lähedastele, ilma nendeta ma nii kaugele jõudnud ei oleks,“ märkis ta. Abeli sõnul on äärmisel oluline väärtustada teadlikult iga inimest meie elus, sest tänu neile on meil olnud võimalus saavutada seda, mida oleme saavutanud.

EENA president Merle Saviauk sõnas, et EENA on juba enam kui kolmkümmend aastat järjest tõstnud esile tublisid naisi ja naisettevõtjaid, kelle edulood on andnud innustust paljudele. „Oleme alati rõhutanud, et kala asemel anname õnge ja õpetame, kuidas sellega ümber käia. Motiveerime naisi ennast arendama ja soovitud elustandardi suunas liikuma, aga ka jätma selja taha eelnevate põlvkondade iganenud stereotüüpe, mille kohaselt oli naise koht kodus ja tema kuningriigiks köök.“

EENA kuulutas tiitli saaja välja täna, oma 31. sünnipäeva pidulikul tähistamisel.