Just need on uued lugemist väärt raamatud, mida novembris lugeda

„JÄÄLÄTTED“

„EMAJÕGI“

„TARTU“

„KIVISILD“

„MUST RAAMAT“

„KEERISTULI“

Hea Lugu

Kangro Tartu-ainelised romaanid on Eestis osaliselt varemgi ilmumunud, nüüd aga on kättesaadav kaksiktriloogia täies mahus koos põhjaliku sissejuhatuse ja järelsõnaga – vastavalt Janika Kronbergi ja Toomas Hiio sulest. Kangro veidi mängitsev ja poeetiline keel, väikese nostalgianoodiga jutustamisstiil, põiked ja vihjed ajalukku ja ehk mingi „väliseesti tunnetus“ – see kõik meenutab mulle esimest kohtumist Kangro teostega Torontos elades, kus ahmisin kirjandust, mis siinmail suhteliselt kättesaamatu oli olnud. Ja muidugi on need romaanid n-ö kohustuslik kirjandus tänapäeva tartlastele, viies nad sisukale ajaloolisele jalutuskäigule armsas kodulinnas.

Friedrich Torberg

„TANTE JOLESCH EHK ÕHTUMAA ALLAKÄIK ANEKDOOTIDES“

tõlkija Eve Sooneste

Tänapäev, sari „Punane raamat“

Ma saan aru, et see teos ei pruugi pakkuda huvi kõigile – eelkõige on sihtgrupp ajaloohuviline ja saksakeelset kultuuri nautiv lugeja. Teos kubiseb tsitaatidest, keelemängust ja rohketest vihjetest omal ajal Austria-Ungari keisririigi mail – eeskätt Viinis ja Prahas – tegutsenud tuntud ja vähemtuntud juudi päritolu ajaloolistele tegelastele. Nende ellusuhtumine, maneerid, harjumused ja lõputud vaidlused saavad siin kokku kergelt anekdootlikus ja kohati frivoolses vormis. Autor loovib läbi omaaegsete kohvimajade ja nende tagatubade, põikab lehetoimetusse ja tervisevetele.

Jesse Sutanto

„VERA WONGI ISIKLIK NÕUANNE MÕRVARITELE“

tõlkija Tiina Kanarbik

Hea Lugu