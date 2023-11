Eestis kasvab nõudlus pluss-suuruses modellide järele

Kurvikad on moemaailma standardite järgi modellid, kelle puusaümbermõõt on 100 cm. "Seega ei pruugi kurvikas modell olla silmanähtavalt pluss-suuruses. Curve osakonna modellid kannavad riidesuurust M–XL või XXL.“

Kitsingu sõnul oli põhjus Curve osakonna loomiseks Agency Iconi tiimi tõekspidamine, et ilul ei ole piire. „Loodame, et uue osakonna avamine julgustab kauneid naisi ise rohkem meiega ühendust võtma.“

Curve osakonnas on kriteeriumid, millest kõige olulisem on loomulikkus. „Loomulik ilu tähendab, et kurvikad naised peavad olema naturaalse nahatooni, küünte, ripsmete, kulmude ning loomulikult ka kurvidega," selgitab Kitsing.