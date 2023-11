„Rasvavoldid mu seljal, pressite jälle üle rinnahoidja ääre, aga olen otsustanud teid armastada!“ Pluss-suuruses vastuvoolu ujujad

Teismelisena oli Iskral täiuslikkuse kompleks ning ta püüdis iga hinna eest kaalust alla võtta. „Perfektsionistil on keeruline alla anda,“ võtab ta oma ebaõnnestunud dieedipidamise kokku. Kulus aastaid, kuni ta endale selgeks tegi, et keegi ei ole täiuslik, ning ta kohandas seda suhtumist ka teistele eluvaldkondadele. Naine lõpetas enda süüdistamise.

Inglanna Iskra Lawrence suhtus aastaid oma kehasse halvustavalt – ta vihkas oma rindu, keskkohta, tagumikku ja jalgu, ta ei meeldinud endale ühestki otsast. Iskra, kes on nüüdseks tuntumaid pluss-suuruses modelle, ei häbene poseerida sotsiaalmeediasse postitatud fotodel pesus ja meikimata. Naine ei tee seda põhjuseta, ta tunneb soovi teistele naistele toeks olla. Iskra tuletab oma realistlike fotodega meelde, et mitte kellelgi ei ole õigust meile öelda, mida me võime või ei tohi oma näo, keha ja eluga teha.

Hakkasin Instagramis jälgima kolme pluss-suuruses modelli, kelle suhtumine oma kehasse on eluterveks eeskujuks miljonitele naistele. Need kurvikad naised ei häbene jäädvustada oma keha, nad ei töötle fotosid ega kasuta ilustavaid filtreid. Naised, kelle rahulolu iseendaga on vanusega paranenud ja kes on inimesena küpsedes asunud ühiskonnas levinud iluideaale lammutama, aitavad teistelgi kammitsaist vabaneda. Pluss-suuruses naised on vastuvoolu ujujad sotsiaalmeedia staaride kõrval, kes mõjuvad kontsadel turnides pikakoivaliste õnneämblikena.

Kord küsiti reggae-laulja Bob Marley käest, kas on olemas täiuslikku naist. Ta vastas: „Keda huvitab täiuslikkus? Isegi Kuu pole täiuslik, sest on kraatreid täis. Meri on uskumatult ilus, kuid sügavuses soolane ja tume. Taevas on lõpmatu, kuid sageli pilves. Kõik, mis on ilus, ei ole täiuslik, vaid eriline. Seetõttu võib ka iga naine olla kellegi jaoks eriline. Lõpetage täiuslikkusele mõtlemine, püüdke olla vaba ja elada, tehes seda, mida armastate, mitte soovides teistele muljet avaldada!“

Positiivne Ashley kasutab keha vahendina, et rääkida ülekilode tabuteemast ja julgustab naisi oma figuuriga leppima. Kolme lapse emana teab ta, et rahulolematus suurusnumbriga on sünnitusjärgse depressiooni levinumaid põhjusi. Ta on viimase viie aasta jooksul rääkinud avameelselt oma kaalutõusust.

Ashley Grahami edu on pimestav. Ta soovib sillutada teed uuele põlvkonnale, postitades endast Instagrami töötlemata fotosid, varjamata tselluliiti, venitusarme ja voldikesi alakõhul – ta näitab kehakurve üllatava aususega.

Eesti naiste rahulolu-uuring kinnitab, et 40% 12–13aastaseid Eesti tüdrukuid ei ole oma kehakuju ja kaaluga rahul ning 60% täiskasvanud naisi on oma figuuriga rahulolematud.

Ashley Graham on kehapositiivsuse ja liikumise Health at Every Size (HAES) musternäide. 2016. aastal sai temast esimene Ameerika suuruses 16 (Euroopas suurus 46) modell, kes oli Sports Illustrated Issue kaanel ning esimene plussmõõtu modell Vogue’i kaanel.

Viimasel ajal on toimunud nihe kehaneutraalsuse poole. Kehaneutraalsed keskenduvad pigem sellele, mida keha suudab teha või saavutada, mitte nii väga sellele, kuidas see välja näeb. Liikumine seisneb oma keha aktsepteerimises. „See, kuidas ma ennast tunnen, ei sõltu minu mõõtudest,“ kinnitab Iskra enesekindlalt.

„Tahaksin öelda naistele, kes oma kehas end ebamugavalt tunnevad: sinu keha on sinu ja ainult sinu! Naine peab ise oma ilu leidma oma unikaalsetes omadustes. Minu halvimast vaenlasest – minu kehast – sai mu parim sõber, kui ma endale selgeks tegin, et olen ebatäiuslikul moel täiuslik!“ oskab Iskra Lawrence endale toeks olla. Sinisilmne Iskra Lawrence on 1.75 pikk, kaalub 88 kg ning strateegilised mõõdud on 96,5–74–112.

„Varem oli mu keha otsekui minu vaenlane, ma vihkasin seda,“ tunnistab ta, vastates Instagramis talle esitatud küsimusele. „Ma võitlesin iseendaga aastaid, kuni lõpuks sain aru, et mul on õigus vigu teha, õigus ebatäiuslik olla.“

Seejuures ei meeldi Ashleyle kasutada sõna „pluss-suurus“, sest tema arvates lahterdab see paljud naised ühte kategooriasse, vihjates süüdistavalt: „Sa ei söö tervislikult. Sa ei tee trenni. Sa ei hoolitse piisavalt oma keha eest. Sul puudub enesekindlus.“ Ashleyle meeldib mõelda, et „suurus 46 on minu suurus“ ja ta armastab oma suurt tugevat ja ilusat keha. „Paljude jaoks olen ma liiga volüümikas. Teiste meelest olen liiga pikk, liiga rinnakas, liiga vali… Kui postitan fotosid, kus ma näiteks söön või kus on näha mu tselluliit, süüdistatakse mind rasvumise propageerimises. Keha häbistamise ajastu peab lõppema! Mina olen oma kompleksidest üle saanud.“

Sensatsiooniline kaunitar Ashley Graham on 1.75 pikk, kaalub 89 kg ning tema mõõdud on 102–82–116. Ashley tahaks, et tema kohta öeldaks lihtsalt „naine“. Või ka „esimene“ – näiteks on ta esimene oma põlvkonna kurvikas modell, kellega kosmeetikafirma Revlon lepingu sõlmis. Ashley Graham on esimene pluss-suuruses naine, kes julges sõna võtta kehakuvandi normaliseerimise eest, ehkki ajakirja International Journal of Fashion Design 2016. a uuringus selgus, et keskmine ameeriklanna kannab suurusnumbrit 46–48.

Samast aastast pärinev Eesti naiste rahulolu-uuring kinnitab, et 40% 12–13aastaseid Eesti tüdrukuid ei ole oma kehakuju ja kaaluga rahul ning 60%, seega üle poolte täiskasvanud naiste, on figuuriga rahulolematud. Tallinna Kaubamaja naiste rõivaosakonna müügistatistika kinnitab, et levinumad Eesti naiste suurusnumbrid on 40–38–42, just sellises järjekorras. Kaubamaja analüütikud lisavad veel, et kui 10 aastat tagasi oli naiste levinuim suurusnumber 38, siis nüüd on esikohal suurus 40. Võib järeldada, et kümne aastaga on suurusnumbrid pisut kasvanud.

Naiste käes on võim üksteist tervendada