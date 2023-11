KUULA | Suhtejutud. Sekretärist armuke, kokku-lahku suhe ja pisitülide põhjused: mida on suhete kohta filmidest õppida?

Kõigepealt alustasid saatejuhid aga hiljutise traagilise sündmuse ehk „Sõprade“ staari Matthew Perry surmaga. „Oleme ju siin saates ka korduvalt, minu initsiatiivil muidugi peamiselt (naerab), korduvalt „Sõprade“ seriaalist näiteid toonud. Ja ma hakkasin siin mõtlema üks päev, kui suurem emotsioon oli möödas, et kuigi tegemist on televisiooniga, on see seriaal hea näide elus aset leidvatest suhtepundardest ja suhtega seotud olukordadest. Kuidas minna ekskallima peole, mida sinna selga panna jne. Need on olukorrad elust enesest,“ arutles saatejuht Risto.