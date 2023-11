Kas oled sel juba sõeluuringutel käinud? Vaata, keda oodatakse aasta lõpuni kontrolli

Sageli tunnevad sihtrühma kuulujad muret, et nad pole sõeluuringul osalemise kutset saanud. Kutsed saadetakse elektrooniliselt, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui kutset pole meilile tulnud, tuleb eesti.ee keskkonnas oma kontaktandmed üle kontrollida .

„Tervisekassa saadab ka SMS-meeldetuletusi, mistõttu palume lisaks e-mailile ka oma mobiiltelefoni number üle kontrollida. Muidu võib juhtuda, et meeldetuletus läheb valele inimesele, kes tegelikult ei kuulugi sõeluuringu sihtrühma. Oma andmeid üle vaadates saab aga igaüks veenduda, et riik ei saada talle vale inimese teavitusi,“ sõnas Suurna.

Novembri alguse seisuga on kõige rohkem osaletud rinnavähi sõeluuringul, mille osalemismäär on 54% ja kuhu on end nüüd ka lihtsam kirja panna. Kui varem sai digiregistratuuri kaudu vaid vähestesse kliinikutesse aega panna, siis praegu on võrreldes aasta algusega olulisemalt rohkemad kliinikud digiregistratuuriga liitunud.