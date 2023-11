Jõulud jaanipäeval ehk kuidas Austraalias jõule peetakse

Kui Pipi Pikksukka uskuda, siis kõnnivad Austraalias inimesed tagurpidi, käte peal. Mul ei ole õnnestunud seda näha, kuid selles mõttes on Pipil õigus, et nii mõnigi asi on siin, teisel pool maakera, vastupidi. Üks põhjaeurooplasele võõramaid nähtusi on jõulud, mida peetakse südasuvel, sest suvi algab Austraalias 1. detsembril.