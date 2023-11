„Mööduma pidi pea aasta, kuni suutsin seda omale tunnistada.“ Lähisuhtevägivalla ohvriks langenud mehe valus tõde

Miks ma selle teema üldse üles võtan ja miks nüüd? See on hea küsimus. Tegelikkuses ei olnud mul plaani seda kõike üldse kunagi kirja panna, veelgi vähem avaldada. Miks ma peaksingi ennast sellesse olukorda panema? Miks ma peaksin end Eesti-suuruses väikeses konnatiigis potentsiaalselt avalikult haavatavaks tegema? Selge on ju see, et ka anonüümselt jagatud loo puhul saavad lähedased ja tuttavad kohe aru, millest ja kellest käib jutt. Miks ma peaksin neid sõnu kirja pannes kogu seda valu, alandust ja abitust uuesti läbi elama? Ainsaks põhjuseks on lootus. Lootus, et minu kirjutatu aitab mõnel teisel mehel, noormehel või isegi poisil oma olukorrast varakult aru saada, sellest lahkuda ja end kaitsta.

Mul läks ligi aasta, et enda ohvriroll lahti mõtestada ja seda mõista, ning veelgi kauem, et ennast kaitsma hakata. Põhjuseid on palju, aga üks kesksetest on see, et meie ühiskonnas vägivallast ei räägita, veelgi vähem sellisest vägivallast, mis on suunatud meeste vastu. Vaevalt on kellelegi uudiseks see, et ohvrid tajuvad, et nad on oma murega üksi, ent mehena ohvriks langedes valdas mind siiski sügav häbitunne. Oleme ju harjunud vägivalda käsitledes mehi nägema eeskätt toimepanijate, mitte ohvritena, aga arvud näitavad teistsugust pilti.