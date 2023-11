VITAMIIN | Kultusfilmid, Ladina-Ameerika joovastavad rütmid ja restonaudingud. Soovitusi novembriks

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on võimalus tutvuda ligi kahekümne Riia portselanitehases töötanud disaineri loominguga 1950.–1960. aastatest. Riias toodetud vormid mõjutasid otseselt ka Eestit. Mitmed neist olid toorikutena kasutusel Kunstitoodete Kombinaadi portselanimaali ateljees ja nii jõudsid käsitsi maalitud dekooriga vormid siinsete kunstnike loomingulise panusena ka Eesti kodudesse. Anu



Ay, caramba!

Raamidest priiks

Restonaudingute nädal

Gurmeesõpradel on põhjust taas rõõmustada: 1.–7. novembrini toimub Tallinna restoranide nädal, kus osaleb 81 pealinna restorani. Pakkumised on saadaval kahes hinnakategoorias. Esimese kategooria kahekäiguline lõuna maksab 15, kolmekäiguline õhtusöök 25 eurot, teises kategoorias on hinnad 20 ja 40 eurot. Korraga saab kohad broneerida minimaalselt kahele ja kõige rohkem kuuele inimesele. Kohad tuleb reserveerida vähemalt päev ette. Tutvu menüüdega ja broneeri tallinnrestaurantweek.com. Lia