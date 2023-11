KUULA | Milline on isa roll lapse elus?

Lapsele tutvustab isa ema. Suhte lapsega loob isa. Isa on see, kes annab emale turvatunde ja näitab lapsele välist maailma. Ta on piiridega armastaja, visioonide looja, piiride panija. Uuringud on näidanud, et neil lastel, kelle elus on isad piisavalt pildis, on parem piiride tajumine, enese regulatsioon ja impulsside kontrollimine.