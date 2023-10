KUULA | Suhtejutud: pärast meeskolleegi öeldut läks naine näost punaseks ja teised vakatasid ehk armusuhtest töökaaslasega

Kui saatejuht Heidit episoodiks ette valmistudes mainis kohvinurgas kolleegidele, et kavatseb teise saatejuhi Risto Veskiojaga hakata arutlema tööl alguse saanud suhete üle, tekkis elevus ja keegi poetas: „Mul on, aga ma ei räägi“.



„Paistab, et paljudel on selles vallas kogemusi,“ muheleb Heidit. Teine kolleeg kirjeldas seepeale kogemust ühest eelmisest töökohast, kus firma suvepäevadel jagati inimesed paaridesse ja mängiti sõnaarvamise mängu. Üks meestest seletanud naiskolleegile mänguhoos, et „noh tead küll, see mis sul magamistoas on“. „Selle peale oli naine läinud näost punaseks ja kõik vakatasid,“ kirjeldab Heidit piinlikku seika, kuidas üks salasuhe avalikuks sai.