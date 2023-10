Eesti Naine soovitab: kolm uneteemalist näitust ja 10 teost, mis toovad hea une

6. Alo Mattiiseni unenäopüüdja

Heliloojale Alo Mattiisenile kuulus eriline unenäopüüdja. Unenäopüüdja on toodud Kanadast 1989. aastal, kus Alo Mattiisen käis koos Ivo Linnaga Eesti Vabariigi 71. aastapäeva tähistamas. Ese kuulub Betti Alveri muuseumi kogusse. Raske on öelda, millised unenäod on selle unenäopüüdja sulgedesse jäänud, kuid Teatri- ja Muusikamuuseumis saab kuulata näitlejate unenägusid, mis muuseumitöötajad on kinni püüdnud.

7. „Töövaheaeg“

Lisaks tehnilistele püüdlustele vineeri- ja mööblitootmises pöörasid Lutherid tähelepanu ka personali heaolule. AS A. M. Lutheri vabriku välja antud brošüür tutvustab ettevõtte sotsiaalprogrammi raames töölistele pakutavaid võimalusi ja hüvesid – riietusruume, pesemisvõimalusi, töövaheaega, söögisaali, Carl Lutheri maja kultuurielu edendamiseks, raamatukogu ja lasteaeda. Vabrikul olid spordimeeskonnad, suvel korraldati matku ja suvelaagreid. Trükises tuuakse välja ka kord aastas toimuv arstlik ülevaatus ja ühe- kuni kolmetoalised tööliskorterid vabriku töötajatele. Pärast esimest maailmasõda lisandusid kindlustuskapital ja pensionifond. Lutheri vabrik oli vastutustundlik tööandja ajal, kui Euroopas said hoo sisse töölis- ja revolutsiooniliikumine. Paremate tingimuste loomisega püüti ülestõuse ja konflikte ära hoida.

8. Unelood kui sõnumid

Vana-Kreeka unejumal Hypnos suigutas surelikke magama neile oma tiibadega tuult lehvitades. Kreeklased uskusid, et unenäod on sõnumid jumalatelt. Eesti keelde ilmus sõna „unenägu“ alles 18. sajandil, enne seda seostati öösel nähtut hinge rändamisega. Unenäitust Tervisemuuseumis laiendab virtuaalnäitus „Unelood“, mis püüab selgitada, miks me unenägusid näeme, millised on unenäotüübid ja kuidas on eri aegadel eri kultuurides unenägusid seletatud. Juttu tuleb ka parasomniatest folklooris, unehirmust ja unehügieenist.