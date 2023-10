LOE KATKENDIT | Ilmus surmauurija Karl Käsnapuu raamat „Surmalähedased kogemused. Mis saab elust peale surma?“

Kas on nii, et meid ei olnud enne sündi ja pole ka pärast surma? Ometi on juhtumisi, mis panevad küsima, et kas meie teadvus võiks olla ka kehast eraldi? Ajakirja „Eesti Naine“ kolumnist Karl Käsnapuu on kirjutanud raamatu „Surmalähedased kogemused. Mis saab elust peale surma?“