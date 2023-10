KUULA | Suhtejutud: kust on tekkinud ettekujutus, et loksuv kohv või vein koos võileibadega voodis on romantiline?

Tõuke teemaks sai Heidit tööl kohvinurgas kolleegiga vesteldes. Viimane kurtis, et pulma aastapäeva lähenedes oodatakse klišeelikke žeste, nagu näiteks kohvi voodisse viimine. „Ma ei saa aru, et kust tuleb arusaam, et kohv ja võileivad voodis on romantiline? Kohv loksub üle ääre ja voodi on puru täis!“ kurtis kolleeg. „Vestlust pealt kuulavad kõrvalseisjad sekundeerisid, et punase veini plekke oleks voodilinadelt samuti pärast raske ära saada,“ meenutas Heidit emotsionaalset arutelu.