KAANELUGU | Maire Aunaste, kuidas on saada 70aastaseks? Legendaarset telediivat portreteerib Heidit Kaio

Ma ei tea? Miks mitte? Sa oled ju ka olnud 60, 50, 40 ja isegi 30. Oled elanud oma elu.

Sa näed ju väga hea välja! Kümneka võiks aastatest kohe maha võtta.

„Ei no ma tean, et ma näen oma vanuse kohta normaalne välja.“

Maire Aunaste on teletäht, keda mäletavad need, kel oli võimalust vaadata telekat 1980ndate lõpus. Kuulsaks sai ta aga 1993. aastal alanud saatega „Reisile sinuga“. Seda võiks pidada kohtinguäpi Tinder eelkäijaks. Paar tutvus televaatajate silme all, teineteist nägemata, vaid küsimustele vastates. Hiljem on Maire teinud lugematul arvul vestlussaateid. Ta on vaimukas, terav ja samas soe ning tal on anne leida Eestimaa pealt heas mõttes eriskummalisi inimesi.