Milliseid omadusi nutikella valimisel jälgida?

Klassikaliselt on nutikellasid kasutatud tervise ja füüsilise vormi jälgimiseks. Tänaseks on lisaks sammude lugemisele nutikelladel hulgaliselt muid omadusi nagu näiteks pulsi mõõtmine ja une monitoorimine. Lisaks on kaasaegsed nutikellad nagu ka väikesed kaasaskantavad treenerid – mitmetel neist on funktsioonid, mis pakuvad juhendatud treeninguid või meditatsioone ning abistavad toitumisega.



Kui kasutaja eesmärk on oma tervislikku seisundit paranda, siis tasuks jälgida just nende lisafunktsioonide olemasolu kelladel. “Eelkõige tulekski selgeks saada, missugused on ootused ja vajadused ning selle järgi on kõige parem sobiv nutikell valida,“ selgitab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.