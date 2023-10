Tänavuse Kuldnõela auhinna pälvis Liisi Eesmaa

„Loominguinimestel võiks olla julgus piire mitte tunnistada. Kui vaadata Eestis ringi, siis annet on, aga julgust on paljudel puudu. Liisi Eesmaa on aga unikaalne nähtus - ta pole mitte ainult selle aasta võitja, vaid üleüldse üks eredamaid nähtusi moemaastikul. Kui ta tuli, lõi jalaga ukse lahti, kehtestas oma reeglid ja ta pole siiani peatunud. Suurejooneline säde paneb ta paistma kõrgele ja kaugele,“ kommenteeris žüriiliige, Postimehe ajakirjanik Kristina Herodes.



Liisi Eesmaa tõdes ise, et võitu oli keeruline ennustada, konkurendid olid väga tugevad ja kollektsioonid eriilmelised. „Muidugi ma lootsin, et ma saan selle!“ kommenteeris ta Kuldnõela võitu. Tema eesmärgiks on külvata positiivsust ning toetada isikupära. Kollektsioonide loomisel lähtub ta sisetundest ja kõik ideed, mis tulevad ka teostatud saavad.