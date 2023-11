Julgus tulevikule näkku vaadata

Eeltingimuseks, et õnnestuksid paljud traditsioonilised tervendamis-, ennustamis-, armumaagia- või peidetud varanduse leidmise rituaalid, on pärimuse järgi julgus. See pandi tugevalt proovile, kui tuli näiteks üksi öisel ajal maagilisi taigasid läbi viia. Veelgi enam, lisaks pimedas või küünlavalgel toimetamisele võisid rituaalijuhised nõuda paastumist või janutekitavate soolaste toitude söömist. Samuti vaikimist, liikumatust ja vastu seismist kiusatusele selja taha vaadata, kui sealt kostis samme või arusaamatut müra.